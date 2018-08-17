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В Балтийске на базе военной комендатуры началось формирование специального морского подразделения военной полиции
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В Балтийске на базе военной комендатуры началось формирование специального морского подразделения военной полиции 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
В задачи морской полиции войдет обеспечение безопасности в акватории военно-морской базы, пресечение правонарушений среди военнослужащих и отдельные вопросы противодиверсионной деятельности.
Ожидается, что морские военные полицейские будут оснащены быстроходными катерами БЛ-680, обычным огнестрельным оружием. В их арсенал войдут травматическими пистолеты и другие специальные средства, которыми сегодня вооружены обычные военные полицейские.
Численность морского подразделения будет сравнительно небольшой, но по уровню подготовки оно будет довольно эффективным.
Набор в новое подразделение производится через региональные пункты отбора на контракт, а также из наиболее подготовленных военнослужащих, походящих службу по контракту.
В задачи морской полиции войдет обеспечение безопасности в акватории военно-морской базы, пресечение правонарушений среди военнослужащих и отдельные вопросы противодиверсионной деятельности.
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