В Балтийске на базе военной комендатуры началось формирование специального морского подразделения военной полиции

В задачи морской полиции войдет обеспечение безопасности в акватории военно-морской базы, пресечение правонарушений среди военнослужащих и отдельные вопросы противодиверсионной деятельности.

Ожидается, что морские военные полицейские будут оснащены быстроходными катерами БЛ-680, обычным огнестрельным оружием. В их арсенал войдут травматическими пистолеты и другие специальные средства, которыми сегодня вооружены обычные военные полицейские.

Численность морского подразделения будет сравнительно небольшой, но по уровню подготовки оно будет довольно эффективным.

Набор в новое подразделение производится через региональные пункты отбора на контракт, а также из наиболее подготовленных военнослужащих, походящих службу по контракту.

В задачи морской полиции войдет обеспечение безопасности в акватории военно-морской базы, пресечение правонарушений среди военнослужащих и отдельные вопросы противодиверсионной деятельности.