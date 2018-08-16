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Названы характеристики модернизированного Ту‐22 М3М с искусственным интеллектом
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Названы характеристики модернизированного Ту‐22 М3М с искусственным интеллектом 

360tv.ru 1 час назад
Председатель Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов рассказал, что самолет снабжен комплексом современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования на отечественной элементной базе. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Первый обновленный бомбардировщик Ту-22 М3М проходил модернизацию на авиационном заводе имени С. П. Горбунова. По словам Шаманова, были улучшены характеристики в системе управления воздушным судном и системе управления в новом комплекте вооружения. Также его оснастили искусственным интеллектом.
«По существу мы получаем воздушные суда с новым качеством, которые повысят нашу устойчивость в воздушном сегменте ядерного сдерживания и защиты наших национальных интересов», — объяснил генерал-полковник.
Военачальник и председатель Госдумы Виктор Бондарев добавил, что в новой версии ракетоносца планируют применять спутниковую систему ГЛОНАСС, сообщило РИА«Новости». Сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец также получит новую информационно-управляющую систему с функцией интеллектуальной поддержки действий экипажа.
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