Названы характеристики модернизированного Ту‐22 М3М с искусственным интеллектом

Председатель Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов рассказал, что самолет снабжен комплексом современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования на отечественной элементной базе. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Первый обновленный бомбардировщик Ту-22 М3М проходил модернизацию на авиационном заводе имени С. П. Горбунова. По словам Шаманова, были улучшены характеристики в системе управления воздушным судном и системе управления в новом комплекте вооружения. Также его оснастили искусственным интеллектом.

«По существу мы получаем воздушные суда с новым качеством, которые повысят нашу устойчивость в воздушном сегменте ядерного сдерживания и защиты наших национальных интересов», — объяснил генерал-полковник.