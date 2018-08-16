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«Никаких роботов‐убийц не существует»: российский эксперт о запрете автономных систем вооружения
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«Никаких роботов‐убийц не существует»: российский эксперт о запрете автономных систем вооружения 

360tv.ru 28 минут назад
Россия отказалась о полного запрета автономных систем вооружения — «роботов-убийц», так как ВПК страны еще не достиг соответствующего уровня. С таким заявлением выступили представители МИД РФ. Мнение российского ведомства прокомментировал военный эксперт Игорь Коротченко, сообщило ИА Nation News.
«Никаких «роботов-убийц» на данный момент не существует. Это бред воспаленного сознания каких-то экспертов и футурологов. Есть конкретные вещи, которые мы продвигаем в ООН вместе с китайцами, а США их блокирует. Например, инициативу о неразмещении любых видов вооружения в космосе. Вот это реально актуальная проблема, которая может стать угрозой всему человечеству уже в ближайшую пятилетку», — заявил военный эксперт.
Рассуждениями об угрозе автономных систем вооружения Запад старается отвлечь от решения действительно важных проблем, добавил Игорь Коротченко.
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