«Никаких роботов‐убийц не существует»: российский эксперт о запрете автономных систем вооружения

Россия отказалась о полного запрета автономных систем вооружения — «роботов-убийц», так как ВПК страны еще не достиг соответствующего уровня. С таким заявлением выступили представители МИД РФ . Мнение российского ведомства прокомментировал военный эксперт Игорь Коротченко , сообщило ИА Nation News.

«Никаких «роботов-убийц» на данный момент не существует. Это бред воспаленного сознания каких-то экспертов и футурологов. Есть конкретные вещи, которые мы продвигаем в ООН вместе с китайцами, а США их блокирует. Например, инициативу о неразмещении любых видов вооружения в космосе. Вот это реально актуальная проблема, которая может стать угрозой всему человечеству уже в ближайшую пятилетку», — заявил военный эксперт.

Рассуждениями об угрозе автономных систем вооружения Запад старается отвлечь от решения действительно важных проблем, добавил Игорь Коротченко.