Самолет сетецентрической войны: на что способен обновленный Ил-22М11

«Звезда» рассказывает о командном пункте Ил-22М-11 для российской армии, создание которого ведется в России

Недавно была опубликована информация о тендере на проведение работ по модернизации нескольких воздушных командных пунктов (ВКП) Ил-22М-11 в соответствии с новым проектом. Работы по ремонту и переоборудованию самолетов Ил-22М-11 начнутся в 2019 г. и закончатся в 2021 г. В настоящий момент планируется обновить пять машин этого типа. После этого российская армия получит новые воздушные командные пункты, помогающие решать задачи управления войсками в условиях современных конфликтов.

Похай как бабочка, жаль как пчела

Идея «сетецентрической войны» была сформулирована в США в 1998 году. В основу новой концепции было положено утверждение о том, что добиться победы над противником можно за счет достижения информационного и коммуникационного превосходства, объединив свои военные силы в единую сеть. Эта сеть состоит из трех подсистем: информационной, разведывательной и боевой.

Взаимоотношения между всеми элементами сети достаточно сложные и многоплановые, а сама система имеет способность к самоорганизации. Оперативная информация о противнике может поступать из самых разных источников, например, данные наблюдения разведподразделения подтверждаться данными спутников разведки и через систему управления снова перетекать в боевую — ударному звену вертолетов.

При этом решение может приниматься в рамках тактического звена а не на высшем уровне, что позволяет значительно повысить качество управления войсками, существенно увеличить темп проведения операций и эффективность огневого поражения, при этом постоянно опережая противника на всех этапах боевых операций. Это как бой подслеповатого боксера-тяжеловеса с ловким и быстрым Мухаммедом Али

Революционный подход

Объединение вооруженных сил в единую информационную сеть значительно повышает их живучесть, уровень самосинхронизации, позволит оптимизировать их снабжение. Такой подход нельзя назвать новым видом войны, скорее, это революционный способ организации и ведения боевых действий. Благодаря наличию более полной информации о силах и возможностях противника и текущей конфигурации собственных войск, командование может упреждать противника на всех этапах боевых действий.

Противная сторона всегда будет отставать на несколько шагов, что лишит ее возможности предпринимать какие-либо ответные действия, что приведет ее в конечном счете к полному хаосу и потере боеспособности.

Раз уж мы говорим, что единая информационная сеть способна существенно увеличить мощь вооруженных сил без увеличения их численности, то будет справедливо заметить, что все это будет работать при условии надежных, защищенных каналов связи, средств для анализа и принятия решений.

Правда, все сказанное справедливо при условии, что противоположная сторона не имеет таких технологий и не может вести сетецентрическую войну. Представьте себе: Мухаммед Али против Кости Дзю. Кто победит?

Возвращаясь к самолету

Ил-22М-11 является важным техническим звеном информационного обмена в управлении войсками. Это мобильный воздушный пункт командования уровня фронта и объединенных группировок войск. В настоящее время во всех армейских структурах внедряются современные автоматизированные системы управления. Поэтому ключевой инструмент получения, анализа и передачи информации, которым и является воздушный командный пункт Ил-22М-11, должен технологически соответствовать современным реалиям войны.

Грядущая модернизация воздушных командных пунктов Ил-22М-11 обеспечит скоростной и защищенный обмен информацией в реальном режиме времени и позволит осуществлять качественное управление разнородными межвидовыми группировками войск в самых различных условиях.

Модернизация самолета предусматривает не только обновление его материальной части, но и изменение методик эксплуатации. Ранее ВКП закреплялись за командующими родами войск, руководством военных округов. Сейчас при необходимости ВКП на базе обновленной машины будут придаваться командным структурам, задействованным в конкретной операции.

Ил-18 и его дети

Родоначальник крылатого семейства — Ил-18, надежная, крепкая и очень неприхотливая в эксплуатации машина. На его базе создано более двадцати модификаций, в том числе и военных. Это и противолодочный Ил-38, который сейчас проходит модернизацию до уровня Ил-38Н «Новелла», самолет разведки Ил-20М, постановщик помех Ил-22ПП «Порубщик» и ВКП Ил-22М11.

Как уже было сказано, машина, несмотря на возраст, имеет достойные эксплуатационные показатели и после проводимой модернизации, которая включает в себя капитальный ремонт и глубокое переоборудование сможет прослужить в наших вооруженных силах не менее 10 лет. Самолет разберут по винтику, проверят каждую заклепку, заменят все провода и устаревшие агрегаты, и, конечно, покрасят.

В процессе проведения ремонта будет продлен ресурс планера и проведены работы по перепланировке внутренних отсеков самолета. В салоне появится отдельное рабочее место и помещение для отдыха командующего. Будет оборудован командный пункт со всей необходимой современной аппаратурой, где и расположатся рабочие места операторов, задачей которых станет прием и обработка оперативной информации, а также выдача данных и команд различным структурам и подразделениям. Кроме того, на самолете будут сохранены места для отдыха и быта, необходимые для длительного боевого дежурства. При этом условия работы и жизнедеятельности личного состава ВКП будут улучшены.

В принципе, разбираться в начинке обновленного воздушного командного пункта Ил-22М-11 нет никакого смысла — и так ясно, что там будет стоять современная, умная, защищенная и секретная техника. Она позволит командному звену группировки войск стать полноценным ядром боевой информационной матрицы, что повысит скорость и качество принимаемых решений, и, как следствие, возрастет эффективность применения войск. Слово экспертам

По мнению главного редактора журнала «Арсенал Отечества», полковника Виктора Мураховского , сейчас в нашей армии активно внедряются и уже работают в реальном режиме времени разведывательно-ударные и разведывательно-огневые контуры, а информационный обмен между отдельными элементами войсковой системы многократно вырос. Обновленный воздушный командный пункт должен стать одним из ключевых технических элементов такой системы. Модернизация ВКП Ил-22М-11 и установка на нем нового оборудования позволит ему эффективно работать в общей структуре управления войсками, особенно в современной, быстро меняющейся обстановке.

«Конечно, для наших вооруженных сил пять воздушных командных пунктов недостаточно, но даже наличие этих модернизированных машин позволит на ключевых, стратегических направлениях иметь такой элемент управления войсками. Конечно, хотелось бы иметь на каждом операционно-стратегическом направлении такую машину. Вполне возможно, что в будущем будет проведена модернизация остальных командных пунктов Ил-22М-11 или будут созданы новые, на базе более современных самолетов, например, на базе будущего Ил-276», — считает мураховский.

Преимущества и новый принцип применения

Дополнительными преимуществами ВКП в отличие от наземных командных пунктов является меньшая уязвимость, большая гибкость применения и больший охват территории, ведь самолет может долгое время находится в воздухе, оперативно перемещаясь на большие расстояния.

Изменение принципа применения связано с тем, что новый ВКП становится основным местом группы боевого управления. Ранее ВКП в рамках жесткой вертикально-интегрированной системы управления придавался командующим фронтами или округами. Сейчас наша концепция применения войск изменяется и теперь она опирается на создание межвидовых группировок, а командный пункт такой группировки не обязательно должен входить в административные штатные структуры управления, например, фронта или армии.

Командующий такой группировки может самостоятельно, разместив в ВКП группу боевого управления, управлять всеми силами распределенной в пространстве межвидовой группировкой войск.

Почему только пять?

По открытым данным, всего было построено более двух десятков ВКП Ил-22М-11, не считая других модификаций Ил-22. После распада СССР часть машин досталась бывшим советским республикам, большая часть этой техники служит в России. В течение последних лет осуществляется планомерная модернизация имеющихся самолетов по новым проектам, благодаря чему техника получает новые современные возможности. Поэтому есть основания полагать, что нынешний тендер на ремонт и модернизацию Ил-22М-11 не станет последним.

Важно подчеркнуть, что модернизация наших вооруженных сил не останавливается и проходит на всех уровнях, включая и информационный, и управление. Большое влияние здесь, конечно, оказывает сирийский опыт.