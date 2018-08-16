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«Крокодилы» и «Терминаторы» перебазировались из Сибири на Урал
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«Крокодилы» и «Терминаторы» перебазировались из Сибири на Урал 

Российская Газета 46 минут назад
Фото: Российская Газета
Многоцелевые ударные вертолеты Ми-24 и транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ-В перебазированы из Новосибирской области на военный аэродром под Челябинском.
Шестнадцать винтокрылых машин примут участие в учениях стран-членов ШОС «Мирная миссия-2018», — передает пресс-служба Центрального военного округа. На маневрах летчики обеспечат поддержку с воздуха, пока наземные группы будут выполнять поставленные перед ними боевые задачи и транспортировать грузы.
Совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение пройдет в Чебаркуле с 22 по 29 августа. Военнослужащие восьми стран отработают совместное проведение спецопераций, повысят уровень готовности к борьбе с терроризмом и экстремизмом.
На учения прибудут представители Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.
Кстати
Ранее до Южного Урала уже добрались делегации Индии и Пакистана, а сегодня здесь встретили первые эшелоны с военнослужащими и техникой Народно-освободительной армии Китая. Прибыл личный состав механизированной роты, смешанной артиллерийской батареи, роты управления и обеспечения, а также спецназ — в общей сложности около 700 человек. По железной дороге доставлено более 100 единиц военной и специальной техники: танки, бронетранспортеры, БМП, самоходные гаубицы и так далее.
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