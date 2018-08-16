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Эксперт раскрыл характеристики модернизированного Ту-22 М3М с искусственным интеллектом
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Эксперт раскрыл характеристики модернизированного Ту-22 М3М с искусственным интеллектом 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Самолет получил новый комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования на отечественной элементной базе, а также снабжен искусственным интеллектом.
На Казанском авиационного завода имени С. П. Горбунова воздушные суда проходят глубокую модернизацию, переходя на новый качественный уровень по всем характеристикам, касаемых и систем управления воздушным судном, систем управления тем вооружением, который находится в новом комплекте после модернизации. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал председатель комитета ГД РФ по обороне, генерал-полковник Владимир Шаманов, говоря о первом обновленном бомбардировщике Ту-22М3М
«С точки зрения поддержания на достаточном уровне ядерной триады, сегодня произошло знаковое событие. Воздушная составляющая состоит из судов, которые проходят глубокую модернизацию. Была проделана большая работа конструкторским коллективом Казанского авиационного объединения. Внесло свой вклад и научное сопровождение структур управления вооружения, перспективных вооружений. По существу мы получаем воздушные суда с новым качеством, которые повысят нашу устойчивость в воздушном сегменте ядерного сдерживания и защиты наших национальных интересов», — сказал «Звезде» Шаманов.
Ранее «Звезда» опубликовала кадры выкатки модернизированной версии дальнего бомбардировщика Ту-22М3М, которая состоялась на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова.
Самолет получил новый комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования на отечественной элементной базе, а также снабжен искусственным интеллектом.
Ранее стало известно, что ВКС России получат первые модернизированные бомбардировщики Ту-22М3М в 2021 году.
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