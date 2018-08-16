Анонсирована выкатка Ил-112В в Воронеже

Выкатка из цеха нового российского легкого транспортного самолета Ил-112В пройдет на воронежском заводе в сентябре, заявил гендиректор «Ильюшина» Алексей Рогозин

«В сентябре мы планируем организовать выкатку самолета Ил-112В в Воронеже», — передает ТАСС слова Рогозина на открытии V Международного авиатранспортного форума.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до пяти тонн легких образцов вооружения, военной техники и личного состава. В перспективе Ил-112 должен заменить Ан-26.