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Анонсирована выкатка Ил-112В в Воронеже
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Анонсирована выкатка Ил-112В в Воронеже 

Деловая газета «Взгляд» 59 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Выкатка из цеха нового российского легкого транспортного самолета Ил-112В пройдет на воронежском заводе в сентябре, заявил гендиректор «Ильюшина» Алексей Рогозин.
«В сентябре мы планируем организовать выкатку самолета Ил-112В в Воронеже», — передает ТАСС слова Рогозина на открытии V Международного авиатранспортного форума.
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до пяти тонн легких образцов вооружения, военной техники и личного состава. В перспективе Ил-112 должен заменить Ан-26.
Напомним, ранее в четверг на территории Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова состоялась выкатка модернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М.
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