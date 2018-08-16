Снаряд для «Торнадо» представят на «Армии-2018»

Концерн «Техмаш» впервые представит многофункциональные снаряды для реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» на форуме «Армия-2018». 122-миллиметровый снаряд предназначен для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и других целей.

По данным РИА Новости, снаряд сможет поражать цели за складками местности, обратными склонами, в ущельях и в горах.

Всего концерн представит более 100 боеприпасов, среди которых реактивная противотанковая граната РПГ-30 с гранатометом одноразового применения и объемно-детонирующая авиационная бомба ОДАБ-500 ПМВ.

Также будут представлены новые 125 миллиметровые танковые выстрелы 3ВБМ17 с бронебойным подкалиберным снарядом. Они предназначены для танков Т-72 и Т-90.

Реактивная система залпового огня «Торнадо-Г» была принята на вооружение в 2014 году. Она зарекомендовала себя как высокоэффективное оружие, пришедшее на смену «Граду».