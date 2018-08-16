Начался выпуск последней ракеты «Союз» с украинскими деталями

«Самарские ракетостроители прекращают выпуск этой модификации ракеты «Союз». Сейчас на завершающей стадии производства находится одна ракета «Союз-ФГ», еще одна находится в заделе, для нее сейчас идет заказ комплектующих и сборка отдельных узлов», — сообщил источник, передает РИА «Новости»

По его словам, в будущем состоится только шесть пусков ракеты «Союз-ФГ», их совершат в 2018-2019 годах. С начала 2020 года будет осуществляться запуск ракет семейства «Союз-2»: «Союз-2.1а», «Союз-2.1б» и «Союз-2.1в». Первый запуск пилотируемого корабля «Союз МС-16» на новой ракете намечен на апрель 2020 года.

«Союз-ФГ» — ракета-носитель из семейства Р-7, модификация ракеты-носителя «Союз-У». Разработка велась параллельно с созданием модернизированных ракет-носителей «Союз-2» для обеспечения запусков космических кораблей «Союз-ТМА» и грузовых кораблей «Прогресс» к МКС. В «Союз-ФГ» используется система управления украинского производства.