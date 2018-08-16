Ещё
Начался выпуск последней ракеты «Союз» с украинскими деталями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Молимся": Разин о состоянии впавшей в кому певицы
"Молимся": Разин о состоянии впавшей в кому певицы

Начался выпуск последней ракеты «Союз» с украинскими деталями 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Ракетно-космический центр «Прогресс» начал производство последней ракеты «Союз-ФГ» с украинскими комплектующими.
«Самарские ракетостроители прекращают выпуск этой модификации ракеты «Союз». Сейчас на завершающей стадии производства находится одна ракета «Союз-ФГ», еще одна находится в заделе, для нее сейчас идет заказ комплектующих и сборка отдельных узлов», — сообщил источник, передает РИА «Новости».
По его словам, в будущем состоится только шесть пусков ракеты «Союз-ФГ», их совершат в 2018-2019 годах. С начала 2020 года будет осуществляться запуск ракет семейства «Союз-2»: «Союз-2.1а», «Союз-2.1б» и «Союз-2.1в». Первый запуск пилотируемого корабля «Союз МС-16» на новой ракете намечен на апрель 2020 года.
«Союз-ФГ» — ракета-носитель из семейства Р-7, модификация ракеты-носителя «Союз-У». Разработка велась параллельно с созданием модернизированных ракет-носителей «Союз-2» для обеспечения запусков космических кораблей «Союз-ТМА» и грузовых кораблей «Прогресс» к МКС. В «Союз-ФГ» используется система управления украинского производства.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Ожидавшийся на параде в Киеве украинский ракетный комплекс оказался фейком Новейший корабль «Вышний Волочек» с «Калибрами» направился в Средиземное море Дальняя авиация оценила модернизацию ракетоносца
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев захватил территорию в Донбассе167
Российский телеведущий пострелял в соседа из травмата14
«Молимся»: Разин о состоянии впавшей в кому певицы5
В Германии признали Крым российским293
Появилось видео с места кровавой бойни в Москве43
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
01:22
Дайвер сделал селфи с гигантским китом
Безумный мир
00:50
Выход российских космонавтов в открытый космос завершен
Наука и техника
00:35
Наводнение в Индии
В мире
00:26
В Сеть выложили видео московского «апокалипсиса»
Новости Москвы
00:21
Звездопад года
Погода
00:25
Танцы Поклонской на тайной свадьбе попали на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение