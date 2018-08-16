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Выкатка нового Ил-112В планируется в сентябре
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Выкатка нового Ил-112В планируется в сентябре 

РИА Новости 1 час назад
Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "Ил"
Выкатка нового легкого военно-транспортного самолета Ил-112В планируется в сентябре 2018 года, сообщил журналистам в четверг вице-президент по транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Алексей Рогозин.
"В сентябре мы планируем организовать выкатку самолета Ил-112В в Воронеже", — сказал он на открытии авиатранспортного форума МАТФ-2018.
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 тонн легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава, а также широкой номенклатуры разнообразных грузов при коммерческой эксплуатации самолета. В перспективе Ил-112 заменит не только Ан-26, которого по транспортной эффективности превосходит в два раза, но и составит конкуренцию лучшим мировым транспортным самолетам такого класса. Первый полет запланирован на конец 2018 года.
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