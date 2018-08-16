Ещё
Началось производство последней ракеты «Союз» с украинскими компонентами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Молимся": Разин о состоянии впавшей в кому певицы
"Молимся": Разин о состоянии впавшей в кому певицы

Началось производство последней ракеты «Союз» с украинскими компонентами 

РИА Новости 1 час назад
САМАРА, 16 авг — РИА Новости. Ракетно-космический центр «Прогресс» приступил к производству последней ракеты «Союз-ФГ», в которой используются украинские комплектующие, после чего полностью перейдет на изготовление ракет «Союз-2» с российскими компонентами, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Самарские ракетостроители прекращают выпуск этой модификации ракеты «Союз». Сейчас на завершающей стадии производства находится одна ракета «Союз-ФГ», а ещё одна — находится в заделе, для нее сейчас идёт заказ комплектующих и сборка отдельных узлов", — рассказал собеседник агентства.
До завершения эксплуатации этой модификации ракеты осталось шесть пусков. Их предполагается совершить в течение 2018-2019 годов и с начала 2020 года запускаться будут только ракеты-носители семейства «Союз-2» — «Союз-2.1а», «Союз-2.1б» и «Союз-2.1в».
В ракетах «Союз-ФГ» используется система управления, своеобразная нервная система и мозг украинского производства. В ракетах «Союз-2», которые начали разрабатываться в начале 2000-х, было решено использовать систему управления российского производства.
Также сообщалось, что в 2018 году Воронежский механический завод начнет выпуск отечественных шар-баллонов для ракет «Протон» и «Ангара», разгонных блоков «Фрегат» и «Бриз». Ранее они производились на Украине.
Последние новости
Вот для чего власти Москвы разорвали многомиллиардные контракты Названы продукты, предотвращающие рак На берег Крыма выбросило мертвых дельфинов и осетров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев захватил территорию в Донбассе167
Российский телеведущий пострелял в соседа из травмата15
«Молимся»: Разин о состоянии впавшей в кому певицы5
В Германии признали Крым российским294
Появилось видео с места кровавой бойни в Москве43
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
01:22
Дайвер сделал селфи с гигантским китом
Безумный мир
00:50
Выход российских космонавтов в открытый космос завершен
Наука и техника
00:35
Наводнение в Индии
В мире
00:26
В Сеть выложили видео московского «апокалипсиса»
Новости Москвы
00:21
Звездопад года
Погода
00:25
Танцы Поклонской на тайной свадьбе попали на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение