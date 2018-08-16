Началось производство последней ракеты «Союз» с украинскими компонентами

"Самарские ракетостроители прекращают выпуск этой модификации ракеты «Союз». Сейчас на завершающей стадии производства находится одна ракета «Союз-ФГ», а ещё одна — находится в заделе, для нее сейчас идёт заказ комплектующих и сборка отдельных узлов", — рассказал собеседник агентства.

До завершения эксплуатации этой модификации ракеты осталось шесть пусков. Их предполагается совершить в течение 2018-2019 годов и с начала 2020 года запускаться будут только ракеты-носители семейства «Союз-2» — «Союз-2.1а», «Союз-2.1б» и «Союз-2.1в».

В ракетах «Союз-ФГ» используется система управления, своеобразная нервная система и мозг украинского производства. В ракетах «Союз-2», которые начали разрабатываться в начале 2000-х, было решено использовать систему управления российского производства.