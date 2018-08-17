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Разведчики соединения ЮВО прошли горную подготовку в горах Северной Осетии
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Разведчики соединения ЮВО прошли горную подготовку в горах Северной Осетии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В течение одного месяца военнослужащие учились преодолевать скалистые участки местности различной крутизны и сложности с использованием альпинистских систем и инструментов.
Около 100 разведчиков соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, вернулись в пункт постоянной дислокации после прохождения курса горной подготовки в учебно-тренировочном комплексе «Дарьял» в Северной Осетии.
В течение одного месяца военнослужащие учились преодолевать скалистые участки местности различной крутизны и сложности с использованием альпинистских систем и инструментов, отработали навыки преодоления водной и воздушной переправы в одиночном порядке и в составе подразделений.
Также разведчики выполнили учебно-боевые задачи с применением современного переносного комплекса разведки и связи «Стрелец», штатного стрелкового оружия с устройством для бесшумной и беспламенной стрельбы, специальной горной экипировки и снаряжения.
Особое внимание в ходе подготовки было уделено вопросам организации наблюдательных постов, разведывательных засад, налетов, действиям в разведывательном дозоре, приёмам маскировки, бесшумному передвижению разведчика в горах при выполнении различных задач в тылу противника.
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