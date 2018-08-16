Ту-22М3М стал неуязвимым ответом России на угрозы Запада

"Модернизировали дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 с учетом его боевых вылетов в Сирии , которые вновь показали его огромный потенциал для доработки. На новую модель поставили новую прицельно-навигационную систему, которая базируется на датчиках GPS-GLONASS, она более эффективно. Добавлена уже современная система радиоэлектронной борьбы, затрудняющая обнаружение и отслеживание самолета. Поработали и с двигателями — они стали мощнее и экономичнее, значительно повысив боевую эффективность машины.

Применены и современные подходы к автоматизации управления самолетом — пилоту намного проще и удобнее выполнять маневры и поставленные задачи. Но главное — машине расширили возможность применения средств поражения. Номенклатура бомб и ракет в последние годы значительно расширилась — обновились управляемые и неуправляемые ракеты, усовершенствовали корректируемые бомбы, выросло даже качество свободно падающих снарядов. Арсенал у Ту-22М3М теперь внушительный — как старое, так и новое поколение, вплоть до ракет «Кинжал», — отмечает специалист.

"Ту-22М3М сможет выполнять все те же задачи, что и предыдущее поколение этих машин — удары по крупным укрепленным пунктам противника, в том числе за пределами линии фронта — в оперативной и тактической глубине вражеской территории. Также самолет может «работать» по объектам военной промышленности страны-противника. Высокоточным оружием он уничтожает хорошо укрепленные командные пункты, в том числе подземные.

При этом нужно учитывать, что у самолета новые комплексы обороны и радиоэлектронного противодействия, которые дают ему возможность эффективно преодолевать вражеские средства ПВО. Обнаружить и захватить цель очень сложно, сложнее и «работать» по Ту-22М3М ракетами класса «земля-воздух» и «воздух-воздух», а это существенно повышает боевой потенциал самолета и качество выполнения им поставленных задач", — подчеркивает генерал.

Дальний и опасный

Командующий дальней авиацией РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что Ту-22М3М «обладает искусственным интеллектом» — по его словам, возможности машины впечатляют и далеко превосходят все зарубежные аналоги. Решение о начале модернизации самолетов строя Минобороны примет по результатам государственных совместных испытаний. В целом программа модернизации авиационных комплексов позволит обеспечить эксплуатацию самолетов стратегической и дальней авиации на длительную перспективу.

В ближайшее время планируется модернизировать до уровня Ту-22М3М 30 строевых самолетов Ту-22М3. В них улучшится эргономика кабины пилотов, на бомбардировщике установят радиоэлектронное оборудование, построенное на новой элементной базе, средства связи. Первые серийные Ту-22М3М пойдут в войска с 2021 года. «Замена 80% радиоэлектроники позволила повысить точность навигации и уровень автоматизации управления самолетом, упростить его техническое обслуживание и предполетную подготовку», — сообщили в предприятии «Туполев».

"Что интересно, в рамках вторых договоренностей по Стратегическим и наступательным вооружениям (СНВ-2) с Ту-22М3 Россия сняла оборудование для дозаправки в воздухе. Позднее американцы вышли из СНВ-2 и было заключено соглашение СНВ-3, где ограничений в системах для нашего самолета уже нет. Нам просто развязали руки. Теперь Россия без лишней рекламы вернет системы дозаправки на Ту-22М3М — это целесообразно, да и смысла ограничивать наши бомбардировщики в дальности полета просто нет.

А это означает, что Ту-22М3М способен выполнять поставленные задачи в любой точке мира — для его снарядов преград просто нет. Хотя и сегодня, если взлетать с Дальнего Востока или границ с Аляской , эта машина способна нанести удар по любой точке вплоть до центральных американских штатов. Этот самолет уже на грани дальнего и стратегического бомбардировщика — ядерный заряд будет эффективно «доставлен» по назначению с гарантией.

Вероятность этого существенно повышается, если на боевой вылет Ту-22М3М отправляется в составе других боевых машин. Современные системы РЭБ затрудняют противнику идентификацию машин и даже их подсчет в летящем «облаке», особенно в боевом порядке эскадрильи. Идут на цель два самолета или двадцать, понять невозможно. Равно как и атака «облака» затруднена — качество прицеливания ПВО падает в разы. Ту-22М3М — эффективное и трудноуязвимое оружие, которое уже сейчас заставляет нервничать наших потенциальных противников", — заключает Владимир Попов.