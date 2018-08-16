Для развлечения дайверов: в Крыму затопят в море самолет Ан-24 

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости Крым. В Крыму в районе села Оползневое затопят самолет Ан-24, который положит начало первому в России подводному парку техники. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор ГУП РК «Крымские морские порты» Алексей Волков.
"Это будет очень сложная операция — такого в России еще никто не делал! — рассказал Алексей Волков. — Я участвовал в проекте как исполнитель, занимался решением транспортных вопросов. Будет задействовано большое количество техники и людей, которым предстоит еще закрепить самолет на дне. Он будет доставлен на берег и затоплен в пятницу, 17 августа".
Ан-24 станет первым экспонатом в подводном парке затопленной техники, который будет создан в акватории крупного гостиничного комплекса. По словам Волкова, в дальнейшем в нем могут появиться еще самолеты, БТР и танки.
Он также отметил, что примером для крымского проекта по затоплению самолета послужил аналогичный случай в Турции. В 2016 году в районе курортного города Кушадасы в Эгейском море был затоплен Airbus A300 с той же целью — для привлечения дайверов.