Для развлечения дайверов: в Крыму затопят в море самолет Ан-24

"Это будет очень сложная операция — такого в России еще никто не делал! — рассказал Алексей Волков. — Я участвовал в проекте как исполнитель, занимался решением транспортных вопросов. Будет задействовано большое количество техники и людей, которым предстоит еще закрепить самолет на дне. Он будет доставлен на берег и затоплен в пятницу, 17 августа".

Ан-24 станет первым экспонатом в подводном парке затопленной техники, который будет создан в акватории крупного гостиничного комплекса. По словам Волкова, в дальнейшем в нем могут появиться еще самолеты, БТР и танки.