Глава Генштаба ВСУ рассказал, на что будут потрачены $250 млн военной помощи от США 

Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что $250 млн военной помощи от США Украина планиурет потратить на медицину, ПВО и средства радиоэлектронной борьбы
«Эту помощь мы получим в следующем году. Мы имеем соответствующие перечни. Речь идет о наращивании возможностей противовоздушной обороны, современных средствах радиоэлектронной борьбы, сфере медицинской помощи, а также других направлениях», — приводит BBC News Украина слова Муженко.
Он отметил, что именно будет учтено при распределении этой суммы — станет ясно позже.
Также Муженко заявил о необходимости $4 млрд для финансирования армии в 2019 году.