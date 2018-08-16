Глава Генштаба ВСУ рассказал, на что будут потрачены $250 млн военной помощи от США

«Эту помощь мы получим в следующем году. Мы имеем соответствующие перечни. Речь идет о наращивании возможностей противовоздушной обороны, современных средствах радиоэлектронной борьбы, сфере медицинской помощи, а также других направлениях», — приводит BBC News Украина слова Муженко.

Он отметил, что именно будет учтено при распределении этой суммы — станет ясно позже.

Также Муженко заявил о необходимости $4 млрд для финансирования армии в 2019 году.