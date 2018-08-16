Источник рассказал о возможном перебазировании подлодки «Алроса»

СЕВАСТОПОЛЬ , 16 авг — РИА Новости . Решение о перебазировании дизель-электрической подводной лодки "Алроса" (проект 877, «Палтус», по классификации НАТО — Kilo) с Черного моря на Балтику может быть рассмотрено только после окончания ремонта субмарины, который продлится еще несколько лет, сообщил РИА Новости в четверг источник в оборонно-промышленном комплексе.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что «Алроса» Черноморского флота в скором времени будет переведена на Балтийский флот.

"Ремонт лодки на 13-м судоремонтном заводе в Севастополе длится уже почти три года. В настоящий момент подобный вопрос (о переводе лодки на Балтику — ред.) не стоит в повестке дня. «Алроса» проведет в ремонте еще как минимум 2018-2019 годы", — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что подлодка «Алроса» более 25 лет была единственной субмариной на Черноморском флоте и активно «ныряла» на учениях и плановых выходах, что естественно сказалось на ресурсе корабля.

"Только после полного осмотра корпуса на предмет «усталости » металла и покрытия, возможной коррозии можно решать вопросы о перебазировании корабля к другому месту службы. Предстоит еще немалый объем ремонтных работ, чтобы лодка соответствовала всем необходимым параметрам и требованиям современного подводного флота", — сказал источник.