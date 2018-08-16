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Новейший дальний бомбардировщик-ракетоносец может появиться уже в 2025 году
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Новейший дальний бомбардировщик-ракетоносец может появиться уже в 2025 году 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации, или ПАК ДА, собираются запустить в серию уже к 2025 году. К этому же сроку планируют модернизировать производственную линию Казанского авиационного завода, что потребует дополнительного финансирования в размере 19 миллиардов рублей. Компания «Туполев» уже отправила соответствующий запрос в Министерство промышленности и торговли, заявил агентству ТАСС заместитель главы Минпромторга Олег Бочаров.
Информация о ПАК ДА все еще очень скудная. В июле 2017 года глава ОАК Юрий Слюсарь рассказал, что облик нового самолета согласован с военными: машина будет построена по технологиям «стелс».
В конце января этого года тогда еще вице-премьер Дмитрий Рогозин рассказал, что бомбардировщик-ракетоносец построят по принципу «летающего крыла». Помимо прочего, самолет будет экономичнее того же Ту-160, так как его сделают дозвуковым. Высокая скорость, по мнению военных, ПАК ДА просто не нужна: его вооружат ракетами с дальностью пуска 4-5 тысяч километров.
Кроме того, сегодня стало известно, что оборудование для модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М сначала пройдет испытания на бомбардировщике Ту-22М3М, который сегодня выкатили из цеха. Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш, уточнил, что это позволит избавиться от «детских болезней». А они встречаются практически у всех новых разработок.
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