ОАК модернизировала ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М для Минбороны

В ходе глубокой модернизации на Ту-22М3М установлен новый комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования.

В частности, самолет получил новое навигационное, связное, прицельное оборудование, управление двигателями и топливной автоматикой, оборудование радиоэлектронной борьбы, что позволило повысить точность навигации и уровень автоматизации управления самолетом, упростить его техническое обслуживание и предполетную подготовку.

Модернизированный самолет также оснащен новой информационно-управляющей системой с цифровой индикацией в кабине и функциями интеллектуальной поддержки действий экипажа.

«Результатом проведенных работ стало значительное расширение боевого потенциала авиационного комплекса, включая повышение боевой эффективности и увеличение боевого радиуса», — говорится в сообщении.

После завершения предварительных (заводских) испытаний глубоко модернизированный ракетоносец-бомбардировщик будет передан на государственные совместные испытания Министерству обороны РФ

«Первый опытный самолет Ту-22М3М был создан в рамках масштабной программы модернизации авиационных комплексов стратегической и дальней авиации, которую выполняет «Туполев» в настоящее время. Следующий этап программы — глубокая модернизация первой партии строевых самолетов Ту-22М3. Решение о начале модернизации самолетов Минобороны России примет по результатам государственных совместных испытаний», — сказал генеральный директор компании «Туполев» Александр Конюхов , его слова приводится в сообщении.