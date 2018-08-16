ОАК модернизировала ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М для Минбороны 

Компания «Туполев», входящая в состав «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК), передала первый глубоко модернизированный дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М на этап наземных и летных испытаний, сообщила ОАК.
В ходе глубокой модернизации на Ту-22М3М установлен новый комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования.
В частности, самолет получил новое навигационное, связное, прицельное оборудование, управление двигателями и топливной автоматикой, оборудование радиоэлектронной борьбы, что позволило повысить точность навигации и уровень автоматизации управления самолетом, упростить его техническое обслуживание и предполетную подготовку.
Модернизированный самолет также оснащен новой информационно-управляющей системой с цифровой индикацией в кабине и функциями интеллектуальной поддержки действий экипажа.
«Результатом проведенных работ стало значительное расширение боевого потенциала авиационного комплекса, включая повышение боевой эффективности и увеличение боевого радиуса», — говорится в сообщении.
После завершения предварительных (заводских) испытаний глубоко модернизированный ракетоносец-бомбардировщик будет передан на государственные совместные испытания Министерству обороны РФ.
«Первый опытный самолет Ту-22М3М был создан в рамках масштабной программы модернизации авиационных комплексов стратегической и дальней авиации, которую выполняет «Туполев» в настоящее время. Следующий этап программы — глубокая модернизация первой партии строевых самолетов Ту-22М3. Решение о начале модернизации самолетов Минобороны России примет по результатам государственных совместных испытаний», — сказал генеральный директор компании «Туполев» Александр Конюхов, его слова приводится в сообщении.
Ту22М3М — дальний многорежимный ракетоносец-бомбардировщик, новая модификация Ту-22М3. Вооружение — управляемые ракеты, свободнопадающие и управляемые бомбы. Всего на Казанском авиационном заводе было построено около 500 самолетов Ту-22М различных модификаций.