В Армении перевернулся грузовик российской военной базы 

БАКУ, 16 авг — Sputnik. В городе Артике Ширакской области Армении произошло ДТП с участием грузовика 102-й российской военной базы.
Как сообщили Sputnik Армения в пресс-службе МЧС РА, 15 августа в 16:05 был получен сигнал о том, что на дороге перевернулся военный грузовик.
При невыясненных пока обстоятельствам перевернулся «ЗИЛ 131» российской военной базы, расположенной в Армении.
Спасатели помогли выбраться из кузова гражданам России Андрею Грутикову и Артему Кирьянову.
Прибывшая к месту происшествия бригада скорой помощи оказала соответствующую помощь. Необходимости в госпитализации не было.