В Армении перевернулся грузовик российской военной базы

БАКУ , 16 авг — Sputnik . В городе Артике Ширакской области Армении произошло ДТП с участием грузовика 102-й российской военной базы.

Как сообщили Sputnik Армения в пресс-службе МЧС РА, 15 августа в 16:05 был получен сигнал о том, что на дороге перевернулся военный грузовик.

При невыясненных пока обстоятельствам перевернулся «ЗИЛ 131» российской военной базы, расположенной в Армении.

Прибывшая к месту происшествия бригада скорой помощи оказала соответствующую помощь. Необходимости в госпитализации не было.