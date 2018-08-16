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В Армении перевернулся грузовик российской военной базы
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В Армении перевернулся грузовик российской военной базы 

Sputnik Азербайджан 1 час назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 16 авг — Sputnik. В городе Артике Ширакской области Армении произошло ДТП с участием грузовика 102-й российской военной базы.
Как сообщили Sputnik Армения в пресс-службе МЧС РА, 15 августа в 16:05 был получен сигнал о том, что на дороге перевернулся военный грузовик.
При невыясненных пока обстоятельствам перевернулся «ЗИЛ 131» российской военной базы, расположенной в Армении.
Спасатели помогли выбраться из кузова гражданам России Андрею Грутикову и Артему Кирьянову.
Прибывшая к месту происшествия бригада скорой помощи оказала соответствующую помощь. Необходимости в госпитализации не было.
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