В Казани представили радикально модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М

Речь идет о радикально модернизированной версии бомбардировщика Ту-22М3, который производился в Казани в 1980-е гг. В рамках модернизации на Ту-22М3М был установлен новый комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования на отечественной элементной базе, сообщила ОАК. Например, самолет получил новое навигационное, связное, прицельное оборудование, управление двигателями и топливной автоматикой, оборудование радиоэлектронной борьбы.

Заменено 80% бортового радиоэлектронного оборудования и оно унифицировано с аналогичными системами стратегического бомбардировщика Ту-160М, добавила ОАК. Кормовая пушечная установка снята, функции защиты самолета выполняют системы радиоэлектронной борьбы.

Всего планируется модернизировать 30 Ту-22МЗ, преобразовав их в Ту-22М3М. Стоимость работ, по словам источника в ОАК, составит несколько десятков миллиардов рублей. Кроме того, для машины разрабатываются новые ракеты и другие средства поражения.

Воздушно-космические силы получат модернизированные бомбардировщики Ту-22М3М в 2021 г., сообщил президент ОАК Юрий Слюсарь на презентации. По его словам, со следующего года строевые самолеты начнут поступать на завод для глубокой модернизации.