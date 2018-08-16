Внук «Катюши»: в Челябинске появился новый памятник

В Советском районе Челябинска установили новый памятник — в виде настоящей боевой машины с реактивной системой залпового огня «Град». Постамент с ракетной установкой размещён на площади перед заводоуправлением челябинского подразделения оборонного гиганта « НПО «СПЛАВ» ».

Челябинцы приложили руку к системам «Град»

— Памятник установлен по инициативе нашего предприятия, — подтвердили 74.ru в руководстве тульского холдинга. — Торжественное открытие монумента намечено на середину сентября.

Реактивные системы залпового огня «Град» выпускают на базе автомобилей «Урал», которые производят в Миассе Челябинской области . Сама же система «Град» создана в 1963 году. Для своего времени она считалась революционной и стала визитной карточкой АО «НПО „Сплав“ (сейчас входит в госкорпорацию Ростех »).

Снаряды заряжаются в пакет из 40 трубчатых направляющих, по 10 в каждом ряду. Каждая трёхметровая труба несёт один снаряд. Залп «Града» длится 20 секунд. За это время установка выстреливает все 40 ракет. Максимальная дальность поражения цели у системы «Град» — до 40 километров.

Боевое крещение система «Град» получила в марте 1969 года. Тогда в ходе советско-китайского конфликта на острове Даманский на реки Уссури впервые применили это вооружение. По данным производителя, «Град» состоит на вооружении более чем в 50 странах мира. Сегодня система модернизирована и оснащается боеприпасами нового поколения.

За 20 секунд установка выстреливает 40 ракет

В прошлом году на чебаркульском полигоне прошли масштабные учения подразделений ракетных войск и артиллерии. Моменты залпов системы «Град» смотрите в нашем фоторепортаже.

«Град» называют «внуком» ещё одной известной ракетной установки — БМ-13 или «Катюши». В годы Великой Отечественной войны реактивные минометы выпускали на базе завода имени Колющенко в Челябинске. Ракетно-артиллерийская установка «Катюша» наводила ужас на немцев. В 1975 году в честь 30-летия Победы установили памятник «Катюше» около Дворца культуры челябинского завода имени Колющенко.

В прошлом году на учениях в Чебаркуле «Грады» показали себя во всей красе

Подразделение тульского холдинга «Сплав» заработало в Челябинске в 2008 году — производственные мощности разместили на части территории бывшего завода АМЗ . В советские времена на предприятии делали корпуса для снарядов и патронов, элементы для систем залпового огня и прочие оборонные изделия. ЧАМЗ входил в десятку крупнейших промышленных предприятий города, здесь трудилось 9000 человек.

Завод, давший название целому району Челябинска, обанкротился девять лет назад. Последнюю попытку оздоровить ЧАМЗ предприняли в 2007 году. Тогда кредиторская задолженность предприятия, на котором трудилось 1500 человек, достигла полутора миллиардов рублей. В результате реструктуризации «ЧАМЗ» разделили на два предприятия: одно должно было работать по заказам тульского «Сплава», другое — сотрудничать с московским заводом «Прибор». Первое предприятие вышло на проектную мощность, а второе так и не смогло выжить.

20 августа 2009 года Арбитражный суд Челябинской области признал ЧАМЗ банкротом, досрочно прекратил внешнее управление и ввел конкурсное производство. На тот момент долги предприятия кредиторам оценивались в 1 миллиард 248 миллионов рублей, а по зарплате — превышали 19 миллионов рублей.