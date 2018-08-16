Ракета «Калибр» уничтожает корабль «противника» в Черном море: кадры с беспилотника 

«Звезда» публикует кадры попадания ракеты «Калибр» по кораблю условного противника в Черном море.
Стрельбы проводились с новейшего сторожевого корабля «Адмирал Григорович» в акватории Черного моря.
В сообщении пресс-службы ЧФ подчеркнуто, что это первая ракетная стрельба высокоточным комплексом «Калибр» с борта надводного корабля ЧФ в акватории Черного моря, выполненная в рамках плановой боевой подготовки.
Мишень находилась на удалении порядка 40 морских миль (около 80 километров). На время проведения учений полигон был закрыт для судоходства.
Безопасность обеспечивали 11 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты Морской авиации Черноморского флота.
«Адмирал Григорович» — головной сторожевой корабль (фрегат) проекта 11356, состоящий на вооружении Черноморского флота. Введен в эксплуатацию 10 марта 2016 года.ф