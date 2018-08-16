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В 2019 году подпишут контракт на поставку воронежских самолётов Ил-112В
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В 2019 году подпишут контракт на поставку воронежских самолётов Ил-112В 

Вести Воронеж 23 минуты назад
Испытания первой машины пройдут на ВАСО уже этой осенью.
В 2019 году подпишут контракт на поставку воронежских самолётов Ил-112В для Воздушно-космических сил. Об этом в интервью изданию «Ведомости» заявил президент Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Испытания первой машины пройдут на ВАСО уже этой осенью, а первый полёт — в конце года. Сейчас она находится в цехе окончательной сборки, специалисты отрабатывают все системы. До конца года на заводе планируют запустить производство ещё двух самолётов Ил. Ранее в Минобороны сообщали, что планируют закупить более 100 таких самолётов.
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