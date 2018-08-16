Система распознавания лиц представлена на учениях в Нижегородской области

Систему распознавания лиц представила группа управления военной полиции по Западному военному округу в ходе специального учения в Нижегородской области , сообщает пресс-служба ЗВО.

Она будет предложена для установки на объектах министерства обороны , в частности, на блок-постах.

«Подобная система уже зарекомендовала себя при работе в силовых структурах. Для органов военной полиции она была специально адаптирована», — заявил начальник регионального управления военной полиции по ЗВО Игорь Кострецов.

Отмечается, что с помощью системы можно увеличить пропускную способность и качественный отсев нежелательных лиц на массовых мероприятиях.

Добавим, что всего к участию в специальном учении привлечено свыше 160 военнослужащих ЗВО.

Кстати, на учениях также апробирован боевой устав военной полиции.

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