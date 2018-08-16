Ещё
Система распознавания лиц представлена на учениях в Нижегородской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москвич с оружием устроил кровавую бойню
Москвич с оружием устроил кровавую бойню

Система распознавания лиц представлена на учениях в Нижегородской области 

Newsroom24 26 минут назад
Фото: Newsroom24
Систему распознавания лиц представила группа управления военной полиции по Западному военному округу в ходе специального учения в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ЗВО.
Она будет предложена для установки на объектах министерства обороны, в частности, на блок-постах.
«Подобная система уже зарекомендовала себя при работе в силовых структурах. Для органов военной полиции она была специально адаптирована», — заявил начальник регионального управления военной полиции по ЗВО Игорь Кострецов.
Отмечается, что с помощью системы можно увеличить пропускную способность и качественный отсев нежелательных лиц на массовых мероприятиях.
Добавим, что всего к участию в специальном учении привлечено свыше 160 военнослужащих ЗВО.
Кстати, на учениях также апробирован боевой устав военной полиции.
Читайте нас на Яндекс. Новости
Newsroom24: последние новости
В Нижнем Новгороде появились первые терминалы для выдачи SIM-карт с распознаванием личности Движение трамвая №11 снова остановят в Нижнем Новгороде 20 млн рублей затратят на благоустройство Зелёного парка в Павлово
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко256
Появились фото побоев сестер Хачатурян44
Меркель подождет: Путин едет на свадьбу139
Танцы Поклонской на тайной свадьбе попали на видео367
Путин возрождает традицию российских императоров639
Видео
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
00:25
Танцы Поклонской на тайной свадьбе попали на видео
Общество
38:59
«С ролью супермена США не справились»
Политика В мире
01:05
Появились фото побоев сестер Хачатурян
Происшествия
01:14
Меркель подождет: Путин едет на свадьбу
Политика Статьи
04:26
Путину не хватило позитива в соцсетях
Политика
04:10
«Каминг-аут невозможен»: Земфира об отношениях с Литвиновой
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Мария Шукшина чудом избежала смерти
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение