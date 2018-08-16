Новейшую систему распознавания лиц представили в Нижегородской области

Российская военная полиция представила новейшую систему распознавания лиц во время специальных учений в Нижегородской области . Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа 15 августа.

Систему предложат установить на объектах Министерства обороны . Как отметил начальник регионального управления военной полиции по Западному военному округу полковник Игорь Кострецов, подобная система уже зарекомендовала себя во время работы в силовых структурах.

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Полковник также добавил, что систему адаптировали для военной полиции, с помощью нее будут организовывать безопасность на объектах, а также выявлять нежелательные лица. Кроме того, с новой системой ознакомятся более 70 военных комендантов и начальников военных автомобильных инспекций ЗВО из разных городов: от Калининграда до Белгорода

По сообщениям Кострецова, новая система демонстрирует уникальные результаты уже сейчас. В дальнейшем она позволит увеличить пропускную способность и обеспечит качественный отсев нежелательных лиц на массовых мероприятиях. Также система сократит время проверки каждого лица до десяти секунд.

Помимо этого, участники учения ознакомятся с полученными в Сирии наработками по защите автомобильных олонн от диверсантов. Всего привлечено более 160 военнослужащих.

Напомним, в российских вузах больше не будет военных кафедр.

Фото: structure.mil.ru