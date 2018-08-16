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Новейшую систему распознавания лиц представили в Нижегородской области
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Новейшую систему распознавания лиц представили в Нижегородской области 

Vgoroden.ru 14 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
Российская военная полиция представила новейшую систему распознавания лиц во время специальных учений в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа 15 августа.
Систему предложат установить на объектах Министерства обороны. Как отметил начальник регионального управления военной полиции по Западному военному округу полковник Игорь Кострецов, подобная система уже зарекомендовала себя во время работы в силовых структурах.
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Полковник также добавил, что систему адаптировали для военной полиции, с помощью нее будут организовывать безопасность на объектах, а также выявлять нежелательные лица. Кроме того, с новой системой ознакомятся более 70 военных комендантов и начальников военных автомобильных инспекций ЗВО из разных городов: от Калининграда до Белгорода.
По сообщениям Кострецова, новая система демонстрирует уникальные результаты уже сейчас. В дальнейшем она позволит увеличить пропускную способность и обеспечит качественный отсев нежелательных лиц на массовых мероприятиях. Также система сократит время проверки каждого лица до десяти секунд.
Помимо этого, участники учения ознакомятся с полученными в Сирии наработками по защите автомобильных олонн от диверсантов. Всего привлечено более 160 военнослужащих.
Напомним, в российских вузах больше не будет военных кафедр.
Фото: structure.mil.ru
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