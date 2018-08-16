Тысячи новобранцев принимают участие в учениях Западного военного округа

После обучения новобранцы направятся в части и соединения Московской, Нижегородской, Владимирской и Смоленской областей.

К боевой подготовке приступили три с половиной тысячи новобранцев Западного округа. Все они были призваны в армию нынешней весной, уже прошли курс молодого бойца и теперь на практике осваивают армейские специальности. Учатся управляться с артиллерийскими установками, танками и БМП.

После того, как новобранцы проявят меткость на полигоне, они отправятся служить в регулярные части и соединения