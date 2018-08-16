Рогозин: российская сверхтяжелая ракета будет многоразовой

МОСКВА , 16 августа. / ТАСС /. Российская ракета сверхтяжелого класса, первый старт которой планируется с космодрома Восточный в 2028 году, будет многоразовой. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, «при работе над сверхтяжелой ракетой принцип многоразового использования будет поставлен в качестве задачи».

Российская сверхтяжелая ракета-носитель, в соответствии с планами конструкторов, на первом этапе должна будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 т груза. Ее основное назначение — обеспечение полетов в дальний космос, в частности, к Луне, Марсу и т.д. Планируется, что строительство инфраструктуры под эту ракету на космодроме Восточный начнется в 2026 году, а первый ее запуск состоится в 2028 году.

Концепция создания «сверхтяжа» предполагает максимальное использование уже существующих наработок. Также в ракете будут использованы элементы и технологии создаваемой ракеты среднего класса «Союз-5». По расчетам Роскосмоса , создание сверхтяжелой ракеты и строительство под нее инфраструктуры обойдется в 1,5 трлн рублей.

Как сообщалось в начале августа, Роскосмос начал подготовку к созданию федеральной целевой программы по созданию ракеты сверхтяжелого класса.