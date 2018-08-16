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Новый запуск «Ангары» состоится с Плесецка в 2019 году
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Новый запуск «Ангары» состоится с Плесецка в 2019 году 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Третий запуск ракеты-носителя «Ангара» состоится в 2019 году с космодрома Плесецк в интересах Минобороны РФ. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Со следующего года. В этом году Московский ракетный завод [Центр им. Хруничева] передаст военным очередную ракету. Нагрузку и тип разгонного блока они определят сами", — сказал Рогозин, отвечая на вопрос о продолжении летных испытаний «Ангары».
Рогозин не уточнил, какая версия «Ангары» отправится в космос с Плесецка. При этом ранее ТАСС сообщили в компании-разработчике носителя Центре имени Хруничева, что для очередного испытательного пуска готовится вторая ракета тяжелого класса — «Ангара-А5».
"Ангара" — семейство ракет модульного типа различной грузоподъемности, способных в тяжелой версии выводить до 38 т полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. В качестве топлива на ракетах используются экологически чистые кислород и керосин. Летно-конструкторские испытания «Ангары» начались в 2014 году — тогда военные осуществили два успешных пуска с Плесецка легкой «Ангары-1.2ПП» и тяжелой «Ангары-А5».
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