Рогозин: Рокосмос будет участвовать в проекте окололунной станции только наравне с NASA

"Если это чисто американский проект, а все остальные должны быть «на подхвате», то нам это не интересно. Мы готовы только к равноправному сотрудничеству", — сказал Рогозин.

Он отметил, что у Роскосмоса, в отличие от NASA, уже есть наработавший огромную статистику пилотируемый корабль «Союз МС», в конструкцию которого еще во времена СССР были заложены возможности глубокой модернизации, в том числе для лунной программы. «Плюс у нас есть тяжелая ракета „Ангара“, скоро появится корабль „Федерация“, в 2028 году начнем испытания сверхтяжа. То есть Россия , как и США , имеет свою транспортную систему для работы по дальнему космосу. Так что мы сами с усами», — пояснил Рогозин.

Deep Space Gateway — разработанный NASA проект международной программы по созданию окололунной станции, которая на первом этапе будет базой для исследования Луны, а затем пересадочным пунктом для полетов в дальний космос. Начало программы планируется на 2019 год.