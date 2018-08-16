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Рогозин: Рокосмос будет участвовать в проекте окололунной станции только наравне с NASA
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Рогозин: Рокосмос будет участвовать в проекте окололунной станции только наравне с NASA 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Госкорпорация «Роскосмос» будет участвовать в международном проекте окололунной станции Deep Space Gateway только на равных правах с NASA. Об этом заявил в интервью ТАСС генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Если это чисто американский проект, а все остальные должны быть «на подхвате», то нам это не интересно. Мы готовы только к равноправному сотрудничеству", — сказал Рогозин.
Он отметил, что у Роскосмоса, в отличие от NASA, уже есть наработавший огромную статистику пилотируемый корабль «Союз МС», в конструкцию которого еще во времена СССР были заложены возможности глубокой модернизации, в том числе для лунной программы. «Плюс у нас есть тяжелая ракета „Ангара“, скоро появится корабль „Федерация“, в 2028 году начнем испытания сверхтяжа. То есть Россия, как и США, имеет свою транспортную систему для работы по дальнему космосу. Так что мы сами с усами», — пояснил Рогозин.
Deep Space Gateway — разработанный NASA проект международной программы по созданию окололунной станции, которая на первом этапе будет базой для исследования Луны, а затем пересадочным пунктом для полетов в дальний космос. Начало программы планируется на 2019 год.
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