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Умирающий осел. Военный аналитик оценил потенциал украинских разработок
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Умирающий осел. Военный аналитик оценил потенциал украинских разработок 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В эфире НСН Константин Сивков заявил, что Украина не может показать новые ракетные разработки, так как у нее их просто нет.
Украина не сможет показать заявленное новое вооружение на киевском параде в честь Дня независимости страны, написал в Facebook работник украинского ракетно-космического предприятия «Южмаш» Алексей Василенко, сообщает Газета.ру.
В эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков согласился с работником «Южмаша» и объяснил, почему Украина не способна продемонстрировать свои новые разработки (слушайте аудио).
«Начнем с того, что для того, чтобы создавать ракетные комплексы, надо иметь научно-техническую базу, надо иметь научные кадры. На Украине на протяжении 30 лет с момента ее возникновения планомерно уничтожалась научно-техническая база. Предприятие «Южмаш» было обанкрочено. Основная часть его сотрудников ушли с рабочих мест, в первую очередь, довольно видные и авторитетные специалисты в области ракетной техники. В этих условиях говорить о том, что Украина способна чего-нибудь сделать, это пытаться изобразить, что умирающий осел это есть боевой жеребец, способный пробежать много километров. У Украины нет ни научно-технической базы, ни промышленной базы, чтобы производить современное ракетное оружие. Так что этот представитель «Южмаша» абсолютно прав», — пояснил Сивков.
Ранее украинский министр обороны Степан Полторак объявил демонстрацию новых образцов вооружения и техники на параде в Киеве, сообщает РЕН. ТВ.
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