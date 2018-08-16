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День Воздушного Флота РФ — какого числа в 2018 году
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День Воздушного Флота РФ — какого числа в 2018 году 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Свою историю праздник ведет с 1912 года — 12 августа военный министр Владимир Сухомлинов подписал приказ, выполняя распоряжение императора Николая II. Годом ранее глава государства принял участие в торжествах, посвященных первой годовщине Севастопольской авиационной школы и первому выпуску офицеров-авиаторов.
В соответствии с приказом, все вопросы по воздухоплаванию в армии были сосредоточены в главном управлении Генерального штаба. Эта дата впоследствии была принята как день образования воздушного флота России.
В 1918 году после победы Октябрьской революции был создан рабоче-крестьянский Красный воздушный флот, а в 1933-м установлен праздник 18 августа — Всесоюзный день авиации (День Воздушного Флота СССР).
Свою окончательную дату праздник приобрел в 1980 году, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР было установлено, что День Воздушного Флота СССР отмечается в третье воскресенье августа. Россия в качестве преемницы Советского Союза сохранила эту дату.
Примечательно, что в третье воскресенье августа проводятся праздничные мероприятия, посвященные не только Дню Воздушного Флота, но и Дню Военно-космических сил РФ — не смотря на то, что последний отмечается ежегодно 12 августа.
Ранее, 2 августа, отметили свой праздник другие военнослужащие — десантники ВДВ. Лучшие фото Дня ВДВ-2018 в Новосибирские — в фоторепортаже VN.ru.
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