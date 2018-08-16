Российский флот у берегов Сирии усилят «Калибрами»

Новейший малый ракетный корабль Черноморского флота «Вышний Волочек», вооруженный крылатыми ракетами «Калибр», направлен в состав эскадры у берегов Сирии . Стать частью группировки судно должно уже 16 августа.

Экипаж «Вышнего Волочка» начал прохождение проливов Босфор и Дарданеллы, сообщает «Интерфакс» , совершив плановый выход их Севастополя

В состав черноморского флота малый ракетный корабль был принят 1 июня 2018 года.

«Вышний Волочек» — шестой корабль проекта 21 631 «Буян-М». Он был заложен на Зеленодольском судостроительном заводе 29 августа 2013 года и спущен на воду 22 августа 2016 года.

Ранее стало известно, что в двух сирийских провинциях террористы прекратили вооруженную борьбу и сдали за сутки одну БМП, три ракеты, шесть минометов и пулеметов, а также 500 кг боеприпасов.