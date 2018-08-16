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МРК «Вышний Волочек» пополнил группу кораблей ВМФ в Средиземном море
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МРК «Вышний Волочек» пополнил группу кораблей ВМФ в Средиземном море 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Новейший малый ракетный корабль Черноморского флота «Вышний Волочёк» совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулёв.
"Планируется, что уже сегодня к исходу дня корабль войдёт в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в дальней морской зоне и приступит к выполнению поставленных задач", — сказал он.
По данным Рулёва, в настоящее время экипаж корабля проходит через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы.
"Вышний Волочек" является шестым кораблем модернизированной серии «Буян-М», которые имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности — универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей.
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