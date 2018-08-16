МРК «Вышний Волочек» пополнил группу кораблей ВМФ в Средиземном море

"Планируется, что уже сегодня к исходу дня корабль войдёт в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в дальней морской зоне и приступит к выполнению поставленных задач", — сказал он.

По данным Рулёва, в настоящее время экипаж корабля проходит через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы.

"Вышний Волочек" является шестым кораблем модернизированной серии «Буян-М», которые имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности — универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей.