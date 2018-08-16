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Рогозин анонсировал новый запуск «Ангары» с Плесецка в 2019 году
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Рогозин анонсировал новый запуск «Ангары» с Плесецка в 2019 году 

RT на русском 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что третий запуск ракеты-носителя «Ангара» состоится в 2019 году с космодрома Плесецк в интересах Минобороны России.
«Со следующего года. В этом году Московский ракетный завод (Центр им. Хруничева. — RT) передаст военным очередную ракету. Нагрузку и тип разгонного блока они определят сами», — сказал ТАСС Рогозин в ответ на вопрос о продолжении лётных испытаний «Ангары».
Ранее стало известно, что первый пуск модернизированной ракеты «Ангара-А5М» увеличенной грузоподъёмности с космодрома Восточный запланирован на 2025 год.
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