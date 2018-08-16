«Военный Диснейленд» построен по приказу Путина

Во многих парках развлечения Китая стоят американские горки, пиратские корабли и колеса обозрения

Что делать, если хочешь посмотреть на военную технику? Пойти в один из военных музеев, где много техники увидеть не удастся, разве что несколько старых самолетов… Самолет, стоящий в кампусе одного из университетов Сианя. Очень хочется знать, куда делись его крылья. Военно-образовательных мероприятий очень мало, немногим предоставляется возможность побывать в казармах или на борту военного корабля.

Вот бы было можно потрогать броню танка, поиграть в прятки у шасси военного самолета, посидеть в кабине управления межконтинентальной баллистической ракеты. Все подобные мечты могут осуществиться в парке «Патриот»! Этот «военный Диснейленд» был построен по приказу Путина.

Мне удалось побывать на одном мероприятии под названием «Посмотри мир, полюби Китай», организованным отставными военнослужащими для молодежи. Детей привезли в «российский Диснейленд», чтобы показать, откуда в российских детях берется патриотизм.

Посетители в историческом комплексе «Партизанская деревня» парка «Патриот» на острове Русский

Здесь нет горок и каруселей, здесь в огромных количествах стоят различные образцы вооружения: самолеты, танки, пушки, бронемашины, ракеты, части космических кораблей, с которыми можно познакомиться напрямую, да-да, их можно трогать. Можно даже посидеть верхом на пушке танка. На площадке под открытым небом слышен грохот танков, ведь рядом с парком «Патриот» находится полигон Алабино, где недавно завершился «танковый биатлон».

Дети, приехавшие со всех уголков мира, впервые услышали шум бронированных машин, впервые увидели столько военной техники, выставленной под открытым небом, их глаза светятся от восторга. Да что там дети, многие взрослые с радостью приходят сюда, в парк «Патриот». Рядами стоят боевые самолеты и вертолеты, вооружение и электронные механизмы из них убраны, но внешне они от этого не проиграли, выглядят все так же потрясающе. Дети играют у шасси самолетов, все трогают, везде залезают, разве в Китае вы найдете музей, где это возможно!

Любопытные дети изучают самолет МиГ-29 Самолеты этой модели до сих пор используются в более 20 странах В парке представлены модели, недавно снятые с вооружения, а также образцы техники, используемой в настоящее время в других странах. Помимо самолетов и танков, здесь можно увидеть машину радиолокационной станции противовоздушной обороны, пусковую установку для зенитных ракет и ракеты класса SAM, использующиеся сейчас в Сирии

Здесь даже представлены такие образцы стратегического вооружения, как межконтинентальные баллистические ракеты. В нашем сознании такие ракеты всегда должны быть спрятаны в горах, лесах, пещерах, а не выставляться на всеобщее обозрение. В парке «Патриот» можно полазить по баллистической ракете. Быть может именно на этой пусковой установке перевозилась ядерная боеголовка.

Русские ничего не скрывают, все выставляют напоказ, вокруг экспонатов нет ограждений, стекла, перил, можно лазить везде, а если куда-то не забраться просто так, то есть лестница и табличка, предупреждающая о возможности падения. Все здесь располагает к близкому ознакомлению с боевой техникой.

Дети залезли на плавающую боевую машину

Кто-то из ребят обнаружил, что у ракетной пусковой установки открывается дверь и сразу залез внутрь, уселся в кабине, взялся за руль и напустил на себя вид «бывалого водителя». Дома он сможет похвастаться перед друзьями, что сидел в машине, из которой осуществляется пуск межконтинентальных баллистических ракет.

Кроме крупных боевых машин, в парке «Патриот», можно найти еще много чего интересного. Можно залезть в самолет, посмотреть на десантное оборудование, можно даже примерить на себя парашют, закрепленный под потолком.

Парашют десантников в порядке

Дети любопытны и резвы от природы, им можно тысячу раз что-то говорить, но запомнят они это только, когда сами увидят и опробуют. Парк «Патриот» хорошо справляется со своей образовательной функцией, в нем нет заграждений, танки и самолеты от прикосновений не рассыпаются, детям предоставлена полная свобода для исследования. Такие условия нравятся не только детям, но и взрослым, увлекающимся вооружением и военной техникой.

Интерес — лучший учитель, этим принципом умно воспользовались русские при создании парка, в котором детям прививаются идеи патриотизма. То, что дети видят в парке, не найдешь в школьных учебниках, такому подходу к военному образованию нам стоит поучиться у русских.