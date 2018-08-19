Липовая армия: эксперт назвал муляжами «новейшие» образцы украинского вооружения

Эксперт предположил, что создаваемые муляжи должны вселить уверенность в украинских обывателей.

Киев не в состоянии предъявить новейшие образцы вооружений о которых украинские власти говорят при каждом удобном случае. Военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал планы Порошенко показать на параде в честь Дня независимости новейшие образцы «Укроборонпрома» , сообщает RT.

«Все то, что Украина покажет на параде, делится на две части. Во-первых, это техника советского производства, которую выдают за новые образцы. Вторая часть парада — демонстрация макетов. Украина не обладает компетенциями после развала ОПК и прекращения кооперационных связей с Россией », — заявил Коротченко.

По мнению эксперта, это же касается самоходки «Богдана», а также новых крылатых ракет, об испытаниях которых Киев отчитался не так давно.