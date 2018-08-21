Болтон в Киеве встретится с Порошенко и Гройсманом 

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон планирует в ходе визита на Украину встретиться с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на посла Украины в США Валерия Чалого.
«Будут содержательные встречи с президентом, премьер-министром, министром иностранных дел, министром обороны», — уточнил Чалый.
Ранее сообщалось, что Порошенко примет военный парад в Киеве в День независимости Украины.
Также стало известно, что представитель президента США Дональда Трампа приедет на военный парад в Киеве по случаю Дня независимости Украины.