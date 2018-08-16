В Челябинскую область на учения ШОС переброшены 16 вертолетов Ми-24 и Ми-8 

ТАСС, 16 августа. Вертолеты Ми-24 «Крокодил» и Ми-8АМТШ «Терминатор» перебазированы в Челябинскую область из Сибири на учения подразделений вооруженных сил государств — членов ШОС «Мирная миссия — 2018». Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
"Многоцелевые ударные вертолеты Ми-24 и транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ-В перебазированы из Новосибирской области на военный аэродром под Челябинском для участия в учениях «Мирная миссия — 2018». Всего совершили перелет 16 винтокрылых машин", — сказали в пресс-службе.
В военном округе уточнили, что во время международных маневров летчики обеспечат воздушную поддержку наземным группам при выполнении задач и транспортировку грузов различного назначения. Ранее сообщалось, что на Урал прибыли военнослужащие из Индии.
С 22 по 29 августа в Чебаркуле пройдут совместные антитеррористические командно-штабные учения вооруженных сил государств — членов ШОС «Мирная миссия — 2018». В маневрах примут участие органы военного управления, подразделения сухопутных войск и авиация вооруженных сил Казахстана, Таджикистана, Киргизии, России, Китая, а также Индии и Пакистана, а представители Узбекистана — в качестве наблюдателей. Всего в международных маневрах «Мирная миссия — 2018» будут задействованы более трех тысяч военнослужащих и около 500 единиц техники, в том числе авиационной.