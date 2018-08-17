Первые эшелоны с военнослужащими и военной техникой Китая прибыли в Челябинскую область для участия в «Мирной Миссии-2018»

На учение прибыл личный состав механизированной роты, смешанной артиллерийской батареи, роты управления и обеспечения, а также отряд специального назначения. Всего около 700 военнослужащих.