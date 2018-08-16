Около 700 военных и 100 единиц техники Китая примут участие в учениях ШОС под Челябинском 

ТАСС, 16 августа. Около 700 военнослужащих и более 100 единиц военной техникой Народно-освободительной армии Китая примут участие в международных учениях «Мирная миссия — 2018», которые пройдут в Челябинской области. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
"От Китайской Народной Республики на учения прибыл личный состав механизированной роты, смешанной артиллерийской батареи, роты управления и обеспечения, а также отряд специального назначения. Всего около 700 человек. Кроме того, по железной дороге доставлено более 100 единиц военной и специальной техники, среди которых танки, бронетранспортеры, БМП, самоходные гаубицы, машины связи, а также техника для материально-технического обеспечения", — сказали в пресс-службе.
В настоящее время проходит разгрузка вооружения и военной техники, имущества и личного состава, а также размещение военных из Китая в базовых полевых лагерях на Чебаркульском полигоне.
Ранее сообщалось, что в Челябинскую область первыми на самолетах Ил-76 прибыли около 300 военнослужащих из Индии, а также около 100 человек личного состава из Пакистана.
С 22 по 29 августа на полигоне Чебаркуль пройдут совместные антитеррористические командно-штабные учения вооруженных сил государств — членов ШОС «Мирная миссия — 2018». В маневрах примут участие органы военного управления, подразделения сухопутных войск и авиация Казахстана, Таджикистана, Киргизии, России, Китая, Индии и Пакистана, представители Узбекистана будут присутствовать в качестве наблюдателей. Всего в международных учениях «Мирная миссия — 2018» будут задействованы более трех тысяч военнослужащих и около 500 единиц техники.