Около 700 военных и 100 единиц техники Китая примут участие в учениях ШОС под Челябинском

ТАСС , 16 августа. Около 700 военнослужащих и более 100 единиц военной техникой Народно-освободительной армии Китая примут участие в международных учениях «Мирная миссия — 2018», которые пройдут в Челябинской области . Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"От Китайской Народной Республики на учения прибыл личный состав механизированной роты, смешанной артиллерийской батареи, роты управления и обеспечения, а также отряд специального назначения. Всего около 700 человек. Кроме того, по железной дороге доставлено более 100 единиц военной и специальной техники, среди которых танки, бронетранспортеры, БМП, самоходные гаубицы, машины связи, а также техника для материально-технического обеспечения", — сказали в пресс-службе.

В настоящее время проходит разгрузка вооружения и военной техники, имущества и личного состава, а также размещение военных из Китая в базовых полевых лагерях на Чебаркульском полигоне.

Ранее сообщалось, что в Челябинскую область первыми на самолетах Ил-76 прибыли около 300 военнослужащих из Индии, а также около 100 человек личного состава из Пакистана