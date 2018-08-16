Морпехи ТОФ отработали погрузку на большие десантные корабли: кадры операции

Процесс погрузки проходил под охраной малых противолодочных кораблей и ракетных катеров.

Под Владивостоком морпехи ТОФ, бригады десантных кораблей и корабли охраны флота отработали погрузку десанта на БДК и его высадку на необорудованное побережье. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

«БДК «Пересвет» и «Николай Вилков» в бухте Десантной под Владивостоком, в обеспечении буксиров приняли на борт боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и личный состав батальона морской пехоты, после чего вышли в море», — говорится в сообщении.

Весь процесс погрузки проходил под охраной малых противолодочных кораблей и ракетных катеров. Планируется, что далее отряд будут действовать в южной части Охотского моря.

В учении задействовано шести боевых кораблей, порядка 30 единиц боевой техники и более 300 морских пехотинцев.