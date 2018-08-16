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Большой десант: кадры тактических учений кораблей и морской пехоты ТОФ
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Большой десант: кадры тактических учений кораблей и морской пехоты ТОФ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипажи больших десантных кораблей «Пересвет» и «Николай Вилков» отработали погрузку десанта на борт и его доставку к месту высадки на необорудованное побережье.
Плановое зачетное тактическое учение подразделений морской пехоты, бригады десантных кораблей и соединения кораблей охраны водного района Тихоокеанского флота, в ходе которого отрабатывается погрузка десанта на корабли и его доставка к месту высадки на необорудованное побережье, прошол в Приморье.
Большие десантные корабли «Пересвет» и «Николай Вилков» в бухте Десантной под Владивостоком приняли на борт боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и личный состав батальона морской пехоты, после чего вышли в море. В указанном районе был сформирован десантный отряд, в состав охранения которого вошли малые противолодочные корабли и ракетные катера. На переходе морем корабли и катера отработали организацию всех видов обороны, провели тренировки по совместному тактическому маневрированию и связи.
Планируется, что далее отряд будут действовать в южной части Охотского моря.
В учении задействовано шесть боевых кораблей, около 30 единиц боевой техники и более 300 морских пехотинцев.
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