Большие десантные, малые противолодочные корабли и ракетные катера Тихоокеанского флота провели совместное учение в составе десантного отряда

В учении задействовано 6 боевых кораблей, порядка 30 единиц боевой техники и более 300 морских пехотинцев.

В Приморье проходит плановое зачетное тактическое учение подразделений морской пехоты, бригады десантных кораблей и соединения кораблей охраны водного района Тихоокеанского флота, в ходе которого отрабатывается погрузка десанта на корабли и его доставка к месту высадки на необорудованное побережье.

Большие десантные корабли (БДК) «Пересвет» и «Николай Вилков» в бухте Десантной, под Владивостоком, в обеспечении буксиров приняли на борт боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и личный состав батальона морской пехоты, после чего вышли в море. В указанном районе был сформирован десантный отряд, в состав охранения которого вошли малые противолодочные корабли и ракетные катера. На переходе морем корабли и катера отработали организацию всех видов обороны, провели тренировки по совместному тактическому маневрированию и связи.

Планируется, что далее отряд будут действовать в южной части Охотского моря.

В учении задействовано 6 боевых кораблей, порядка 30 единиц боевой техники и более 300 морских пехотинцев.