Российские военные купят 36 истребителей Су-30СМ

Министерство обороны России в конце 2018 года может закупить не менее 36 многофункциональных истребителей Су-30МС для ВКС и авиации ВМФ. Это станет одним из самых крупных контрактов оборонного ведомства в нынешнем году.

С 2012 года Минобороны было заказано 116 истребителей, созданных на базе разработанного для Индии Су-30МКИ. 88 машин предназначены для ВКС, остальные 28 — для ВМФ. Поставки по контрактам должны завершиться в 2018 году, сообщают «Ведомости»

Алжир и Белоруссию. Кроме того, у машины высокий потенциал в плане экспорта. Такие истребители уже экспортировались в Индию, Малайзию Казахстан . Обсуждается возможность поставки самолетов в Мьянму

В августе 2017 года сообщалось, что производство Су-30МС будет практически завершено к 2022 году, после чего Иркутский авиазавод перейдет к производству пассажирских авиалайнеров МС-21. Однако, чтобы загрузить производство до 2020 года, заводу необходим контракт на создание 100 машин, в том числе, 50 — на экспорт.

Ранее News.ru писал, что новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 будет стоить намного дешевле, чем американский самолет F-35. Это стало возможно благодаря меньшей стоимости разработок и более низкой оплате труда сотрудников.