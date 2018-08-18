МиГ в космосе: Россия готовит убийц спутников

Любая техника требует совершенствования. Вот даже велосипед за 200 лет своего существования претерпел существенные изменения в конструкции и скоростных характеристиках. Изобретение братьями Райт первого в мире самолета в 1903 году дало толчок для покорения неба по принципу «дальше, выше и быстрее» и привело к сверхзвуковым скоростям и высотой полета в несколько десятков тысяч километров.

Американский стратегический воздушный разведчик SR-71, например, достиг максимальной высоты в 25 929 метров (при скорости в 3 529 км/ч). Российский истребитель-перехватчик МиГ-31, созданный еще в советское время, тоже забирается в небо более чем на 25 тысяч километров и разгоняется до 3 400 км/ч.

Отечественные «высотники» — в первую очередь самолеты корпорации «МиГ» , причем это не опытные или экспериментальные образцы, а штатные истребители, стоящие на вооружении ВКС. Наиболее известные — МиГ-25 и МиГ-31, но им уже в силу «возраста» требуется замена (последний стоит на вооружении с 1981 года). Разработки высотного истребителя-перехватчика, который, как предполагается, получит название МиГ-41 ведутся с 2013 года. Проект будет отличаться от предыдущих версий — пятому поколению не свойственно вывешивать вооружение на пилонах, необходимо обладать перспективными видами вооружений, малой заметностью и мощной РЛС. И такой истребитель, как утверждается, уже практически готов к запуску в производство.

Этот самолет — сверхскоростной истребитель-перехватчик — пока не существует в природе, но слухами о нем, как говорится, земля полнится. Даже сама модификация — МиГ-41 — свидетельствует лишь о том, что это будет разработка ОКБ им. Микояна, а сам самолет станет дальнейшим развитием ныне существующего и успешно эксплуатируемого в российских ВКС знаменитого истребителя МиГ-31. Предполагается, что до 2025 года этот самолет должен начать поступать на вооружение авиационных полков.

Известно, что проект дальнего истребителя-перехватчика (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата — ПАК ДП) разрабатываемого на базе МиГ-31 ведется в ОКБ им. Микояна совместно с Нижегородским КБ авиазавода «Сокол». Разработка была начата еще в 2013 году — вначале с подачи Главкома ВКС (тогда еще ВВС), а позднее и по распоряжению начальника Генштаба ВС России

Самолет планируется разработать в рамках программы вооружений до 2020 года и заменить им парк МиГ-31, которых сегодня на вооружении ВКС 120 машин (75 уже модернизированы, остальные будут доведены до уровня БМ в ближайшие 2-3 года). При всех достоинствах «тридцать первого» (ему нет равных в мире не только по скорости), срок эксплуатации этих машин заканчивается в 2028 году и замена им просто необходима.

Если сделать небольшой экскурс в историю современных отечественных перехватчиков, то нельзя не вспомнить истребитель МиГ-25, который был «папой» нынешнего МиГ-31 и, соответственно, станет «дедушкой» МиГ-41. Так вот, «дедушка» впервые громко о себе заявил в боевых условиях в Египте во время очередной израильско-арабской войны. Его появление в небе над Израилем парализовало авиацию Тель-Авива. Во-первых, из-за необычной по тем временам скорости, во-вторых, из-за сверхсекретной станции РЭБ «Смальта», которая делала истребитель невидимым для американских РЛС, стоящих на вооружении Израиля.

Рассказывают такую вот байку про скоростные возможности МиГ-25. Один молодой советский летчик, обнаружив на экране радара пущенную ему вслед ракету, от испуга «нажал на полный газ». Истребитель набрал такую скорость, что ушел от ракеты, но пилот от возросших перегрузок потерял сознание. В себя он пришел уже над Крымским полуостровом, где и совершил посадку на военном аэродроме «Бельбек». Обшивка истребителя оплавилась от скорости, но летных качеств он не потерял.

Максимальная скорость МиГ-25 никогда не измерялась. Известно, что летчик-космонавт Светлана Савицкая на этом истребителе достигла скорости 2,7 тысяч километров в час. Скоростью, ограниченной правилами безопасности для всех типов МиГ-25, является М2.8, то есть 3 тысячи километров в час. Без подвесного вооружения, «съедающего» почти 15 процентов скорости, самолет, по мнению авиационных специалистов, способен и на 3,5 тысячи км/ч.

Ракеты американского ЗРК MIM104 Пэтриот способны сбивать воздушные цели на скорости от 1800 км/ч до 5 Маха (последняя не подтверждена практически) и, соответственно, не каждая из них может догнать российский истребитель.

МиГ-31 по скоростным характеристикам может не сильно превосходит «двадцатьпятку», но этот истребитель настолько обогнал по своим показателям время, что до сих пор не знает себе равных. И в ближайшие 10-15 лет вряд ли в какой-либо стране мира появится нечто подобное.

Предназначение МиГ-31 — обнаружение и уничтожение баллистических и крылатых ракет, различных летательных аппаратов, начиная от низко летящих беспилотников, и заканчивая низко летящими орбитальными спутниками. Он способен успешно поражать американские истребители 5-го поколения F-22 и F-35. Истребитель-перехватчик сбивает воздушные цели на скорости до 5 Махов, которые способен обнаружить на расстоянии до 280 километров — благодаря антенне с фазированной решеткой, которой в полном комплекте нет ни на одном другом самолете в мире.

Перехватчик несет от 5 до 9 тонн боевой нагрузки, в его арсенал входят различные типы боеприпасов, включая ракеты большой дальности, которыми может наносить удары самостоятельно, без внешнего целеуказания. При этом МиГ-31 может являться летающим командным пунктом.

Но, не смотря на столь выдающиеся характеристики и существование различных модификаций самолета, его срок службы (как уже упоминалось) специалисты ограничивают 2025-2026 годами. К этому моменту и должен появиться в ВКС истребитель-перехватчик нового поколения МиГ-41. И главной особенностью нового перехватчика должна стать скорость — 4500 км/ч.

Этот гиперзвуковой самолет будет нести на борту и гиперзвуковые ракеты. Сможет новейший истребитель выводить на околоземную орбиту и малые спутники, что по силам сейчас и некоторым модификациям Миг-31, однако у МиГ-41 будут значительно большие возможности.

— Новый дальний перехватчик на МиГе уже разрабатывали в начале 90-х под шифром «проект 701», — рассказывает авиационный эксперт Валентин Дудин. — Новая разработка не была похожа на предыдущие миговские истребители и по своим характеристикам должна была стать самым мощным боевым самолетом ПВО с предполагаемой скоростью до 7000 километров. Но не хватило денег, да и отношение к «оборонке» тогда было безответственным. А вот нынешний запланированный новый перехватчик, скорее всего будет разрабатываться на базе МиГ-31, что вполне логично. Это и быстрее, и экономичнее. А возможности у будущего МиГ-41 будут на порядки превосходить предыдущие модели. Ему будет по силам даже перехватывать разрабатываемые сейчас американцами гиперзвуковые ударные беспилотники, которые теоретически пока по зубам только ЗРК С-500.

МиГ-41 еще не появился на свет, не до конца известны и его основные характеристики и вооружение, но этот истребитель-перехватчик уже заставляет изрядно волноваться нашего потенциального противника. Еще бы, самолет обгоняющий ракеты — весомый аргумент в сдерживании агрессии.

Оптимизм с появлением на вооружении нового российского самолета несколько сдерживает «финансовый фактор». Денег у Минобороны хватает пока лишь на модернизацию имеющейся (и весьма неплохой) техники. Вот и с новым танком «Армата» выходит заминка — не готовы принять его в массовом порядке. С высотными истребителями-перехватчиками почти такая же история — ВКС предпочитает пока модернизировать имеющиеся МиГ-31, но к МиГ-41 присматриваются очень внимательно — заманчиво получить «убийцу спутников».

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