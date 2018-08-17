Контракт на поставку истребителей МиГ-35 в ВКС подпишут в ближайшее время

"В ближайшее время", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

МиГ-35 — новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Летные испытания МиГ-35 начались 26 января 2017 года, а на следующий день в Подмосковье прошла международная презентация самолета.