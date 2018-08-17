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Контракт на поставку истребителей МиГ-35 в ВКС подпишут в ближайшее время
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Контракт на поставку истребителей МиГ-35 в ВКС подпишут в ближайшее время 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
ЛУХОВИЦЫ (Московская область), 17 авг — РИА Новости. Контракт с Минобороны РФ на поставку новейших легких истребителей МиГ-35 будет подписан в ближайшее время, заявил журналистам в пятницу гендиректор Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.
"В ближайшее время", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.
МиГ-35 — новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Летные испытания МиГ-35 начались 26 января 2017 года, а на следующий день в Подмосковье прошла международная презентация самолета.
Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявлял, что контракт с ВКС России может быть подписан в этом году.
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