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Команды ВВС и войск ПВО Беларуси заняли призовые места на международном конкурсе «Авиадартс-2018»
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Команды ВВС и войск ПВО Беларуси заняли призовые места на международном конкурсе «Авиадартс-2018» 

ИА Синьхуа 37 минут назад
Минск, 16 августа /Синьхуа/ — Группы Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси вернулись с международного конкурса летных экипажей «Авиадартс-2018» с призовыми местами, сообщил в среду журналистам командующий этими подразделениями вооруженных сил республики генерал-майор Игорь Голуб.
"В номинации «штурмовая авиация» наши летные экипажи заняли второе место, причем выступая на освоенных типах новых самолетов Як-130. В номинации «армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах» у нас также второе место, здесь белорусские летчики выполняли задачи на новых вертолетах Ми-8МТВ-5. В номинации «армейская авиация на боевых вертолетах» мы взяли бронзу, выступая на вертолетах Ми-24. Эти вертолеты отремонтированы на белорусских заводах, введены в строй и уже принимают участие в соревнованиях", — рассказал он.
Как отметил командующий ВВС и войсками ПВО, такие результаты были достигнуты в напряженной борьбе. «С каждым годом уровень подготовки команд всех стран-участниц существенно возрастает. В этот раз была напряженная борьба за каждый балл, за каждое очко, за каждое попадание в цель. Мы в основном отправляем на конкурс молодежные команды, чтобы они получили обкатку в учебно-боевых условиях. И такие хорошие результаты говорят о том, что уровень подготовки молодых кадров в авиационных воинских частях достаточно высокий», — заявил генерал-майор. —0—
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