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Дроны обнаружили в Сибири лагерь «боевиков»
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Дроны обнаружили в Сибири лагерь «боевиков» 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На беспилотнике «Орлан-10» был установлен комплекс радиоэлектронной борьбы. С помощью него военные засекли координаты терминалов сотовой связи «бандгруппы».
В Кемеровской области военнослужащие отработали действия по обнаружению противника с помощью БЛА. Об этом сообщает пресс-служба округа.
Разведка проводились с помощью беспилотника «Орлан-10», на котором был установлен комплекс радиоэлектронной борьбы.
«Расчет БПЛА обнаружил терминалы сотовой связи, которые использовала бандгруппа, их количество и координаты местонахождения», — говорится в сообщении пресс-службы.
В результате, благодаря полученным данным военные получили точную информацию о живой силе «противника» и точечными ударами уничтожить его.
В тренировках были задействованы более 1200 военослужащих одного из подразделений округа.
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