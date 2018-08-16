Дроны обнаружили в Сибири лагерь «боевиков»

На беспилотнике «Орлан-10» был установлен комплекс радиоэлектронной борьбы. С помощью него военные засекли координаты терминалов сотовой связи «бандгруппы».

Кемеровской области военнослужащие отработали действия по обнаружению противника с помощью БЛА. Об этом сообщает пресс-служба округа.

Разведка проводились с помощью беспилотника «Орлан-10», на котором был установлен комплекс радиоэлектронной борьбы.

«Расчет БПЛА обнаружил терминалы сотовой связи, которые использовала бандгруппа, их количество и координаты местонахождения», — говорится в сообщении пресс-службы.

В результате, благодаря полученным данным военные получили точную информацию о живой силе «противника» и точечными ударами уничтожить его.

В тренировках были задействованы более 1200 военослужащих одного из подразделений округа.