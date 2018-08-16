На трассе Хабаровск-Комсомольск начались учения авиации

На трассе Хабаровск-Комсомольск начались учения боевой авиации, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня» со ссылкой на автолюбителей, которые стоят на перекрытом участке. Напомним, как ранее сообщало агентство, на участке с 91-го по 93-й километр в рамках боевая авиация будет несколько дней имитировать взлет-посаду на проезжей части. Этот аэродромный участок трассы Хабаровск Комсомольск-на-Амуре предназначен для рассредоточения боевой авиации в случае военной угрозы, также является запасной полосой для гражданской авиации.

Видео: instagram.com/dtp.kms Масштабные учения боевой авиации с использованием этой резервной ВПП в Нанайском районе ранее проводились в 2007 году. КГКУ «Хабаровское управление автомобильных дорог» сообщало ранее о временном закрытии движения на 91-93 км на периоды: • 16 августа — с 14 ч.00 мин. до 16 ч.00 мин., • 17, 20, 21 августа — с 11 ч.30 мин. до 14 ч. 00 мин. и с 16 ч.00 мин. до 18 ч. 00 мин. ; • 23 августа — с 13ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин. Однако, как убедились в этом автомобилисты, сегодня все началось раньше.

Видео: instagram.com/dtp.kms