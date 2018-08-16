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Боевые самолеты садятся на трассу Хабаровск-Комсомольск: видео
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Боевые самолеты садятся на трассу Хабаровск-Комсомольск: видео 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В рамках учений истребительной авиации в Хабаровском крае боевые самолеты совершили посадку на трассу Хабаровск-Комсомольск.
Самолеты совершили посадку на трассу в районе 93 километра Хабаровск-Лидога. Видео учений записали автомобилисты.
На кадрах видно, как на посадку заходит военно-транспортный самолет, при этом снимающий утверждает, что перед ним в небе был замечен истребитель.
Отметим, что посадка на трассу отрабатывается российскими летчиками регулярно. Так, в январе текущего года такие учения проходили в ЮВО, где самолеты Су-34, Су-27 и Су-30СМ имитировали посадку на автодорогу.
Ранее подобное можно было наблюдать в августе, в Беларуси, где на шоссе под Минском сажали Су-27, Су-25 и МиГ-29 объединенной группировки войск.
Посадка на трассу отрабатывается на случай, если взлетная полоса аэродрома будет повреждена.
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