Боевые самолеты садятся на трассу Хабаровск-Комсомольск: видео

В рамках учений истребительной авиации в Хабаровском крае боевые самолеты совершили посадку на трассу Хабаровск-Комсомольск.

Самолеты совершили посадку на трассу в районе 93 километра Хабаровск-Лидога. Видео учений записали автомобилисты.

На кадрах видно, как на посадку заходит военно-транспортный самолет, при этом снимающий утверждает, что перед ним в небе был замечен истребитель.

Отметим, что посадка на трассу отрабатывается российскими летчиками регулярно. Так, в январе текущего года такие учения проходили в ЮВО, где самолеты Су-34, Су-27 и Су-30СМ имитировали посадку на автодорогу.

Ранее подобное можно было наблюдать в августе, в Беларуси , где на шоссе под Минском сажали Су-27, Су-25 и МиГ-29 объединенной группировки войск.

Посадка на трассу отрабатывается на случай, если взлетная полоса аэродрома будет повреждена.